«Известия» показали спешную подготовку Сан-Франциско к саммиту АТЭС

Власти Сан-Франциско спешно пытаются привести в порядок город перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами, в частности перед китайцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии