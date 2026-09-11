Бабушкины рассказы, как я познакомилась с приложением Тик-Ток

Моя бабушка, Антонина Кузьминична, семидесяти восьми лет от роду, всю жизнь считала, что телефон нужен для двух вещей: звонить и, в самом смелом случае, отправлять эсэмэски, набирая их по одной букве минут пятнадцать, тыкая указательным пальцем с сосредоточенностью сапёра, разминирующего поле.
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