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«В строгом соответствии с законом»: Путин рассказал о предстоящих выборах

«В строгом соответствии с законом»: Путин рассказал о предстоящих выборах

Выборы в России состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в преддверии парламентской кампании.

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