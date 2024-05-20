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Российские войска уничтожили семь украинских беспилотников на своей территории

Российские войска уничтожили семь украинских беспилотников на своей территории

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в течение минувшей ночи были пресечены очередные попытки киевского режима осуществить теракты с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объектах на территории страны.

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