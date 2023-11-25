Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев. Об этом сообщил швейцарский глава у себя в соцсетях. По его словам, он будет участвовать в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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