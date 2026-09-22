Lawyer: Venezuelan man shot by ICE moved to detention center

A Venezuelan man who was shot in Austin, Texas, by ICE was transferred to a detention facility with a bullet lodged in his back, a lawyer said Monday.
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