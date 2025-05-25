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Культуромания

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Осенью Театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова покажет пьесу «Мотылёк»

Осенью Театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова покажет пьесу «Мотылёк»

Осенью 2025 года Театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова покажет пьесу «Мотылёк», сообщает ТАСС. Как отметил Роман Емельянов, автор произведения, генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового радио», изначально постановка готовилась к показу на новой сцене МХТ.

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