Беженка: мужчина в Константиновке прятался от ТЦК в женской одежде

Житель Константиновки в ДНР до освобождения города переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от сотрудников ТЦК и избежать принудительной мобилизации в ВСУ, рассказала беженка Елена Седашова РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии