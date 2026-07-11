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Беженка: мужчина в Константиновке прятался от ТЦК в женской одежде

Беженка: мужчина в Константиновке прятался от ТЦК в женской одежде

Житель Константиновки в ДНР до освобождения города переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от сотрудников ТЦК и избежать принудительной мобилизации в ВСУ, рассказала беженка Елена Седашова РИА Новости.

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