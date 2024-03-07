Как быстро привести себя в порядок перед праздниками

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. 8 Марта почти каждая женщина хочет быть не просто красивой, а сиять. Косметолог Ирина Ягодина поделилась лучшими экспресс-средствами для подготовки кожи лица к праздникам в домашних условиях.