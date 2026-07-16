Минобороны Белоруссии: Керим Велиев посетил учебный центр БПЛА

Первый заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев побывал в Белоруссии, где осмотрел учебный центр беспилотных авиационных комплексов и обсудил с Павлом Муравейко аспекты военного сотрудничества между странами.
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