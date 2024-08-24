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UFC on ESPN 62: Каннонир – Борральо, Борщев против Ллонтопа и другие бои

В ночь на 25 августа в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC on ESPN 62. В главном бою подерутся средневесы Джаред Каннонир (17-7) и Кайо Борральо (16-1).

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