Расчёт ЗРК 9К35М «Стрела-10М» 35-й отдельной мотострелковой бригады ведёт методический отстрел вражеских БПЛА на Покровском (Красноармейском) направлении.
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Расчёт ЗРК 9К35М «Стрела-10М» 35-й отдельной мотострелковой бригады ведёт методический отстрел вражеских БПЛА на Покровском (Красноармейском) направлении.
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