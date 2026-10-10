Триумф Катукова. 85 лет битве за Москву

В ожесточённых боях лета 1941 года Красная Армия понесла громадные потери, включая до 15 000 танков. Буквально исчезли все советские мехкорпуса, которые, невзирая на наличие новейших танков Т-34 и КВ-1, не отвечали вызовам современных манёвренных боевых действий .