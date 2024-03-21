Японские вкладчики накопили квадриллион иен

В то время как японские акции взлетают до рекордных высот после десятилетия спада, правительство страны пытается побудить розничных инвесторов вложить сбережения в общем объеме квадриллион иен в фондовый рынок, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)