Глава офиса ВОЗ в РФ: пандемия коронавируса унесла жизни 7 млн человек

Пандемия COVID-19 унесла жизни более 7 миллионов человек по всему миру. Однако сейчас инфекция переходит в разряд сезонных заболеваний, заявил ТАСС Батыр Бердыклычев, глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве.