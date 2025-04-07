Глава офиса ВОЗ в РФ: пандемия коронавируса унесла жизни 7 млн человек

Пандемия COVID-19 унесла жизни более 7 миллионов человек по всему миру. Однако сейчас инфекция переходит в разряд сезонных заболеваний, заявил ТАСС Батыр Бердыклычев, глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве.
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