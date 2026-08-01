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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Совладелица «Сиэтла» обматерила двух фанаток, поддержавших Софи Каннингем, и получила штраф с запретом на посещение 5 матчей

Женская НБА отстранила совладелицу « Сиэтла » Селесту Китон от посещения следующих пяти домашних игр команды после ее перепалки с двумя болельщицами во время матча против «Индианы» во вторник.

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