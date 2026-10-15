Какие правовые последствия могут наступить для сотрудников ТЦК при входе в жилье? Почему военкоматы начали действовать именно через частный сектор? Существует ли разрешение силой забирать владельцев из частных помещений? И какие риски для граждан создают подобные рейды в жилом секторе? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.