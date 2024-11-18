На воротах закрытого астраханского парка «Планета» появилось объявление

Табличка с приглашением покормить обитателей «Веселой фермы». Шумиха вокруг детского парка развлечений длится более года: после трагической гибели ребенка в августе 2023 года, власти региона пришли к выводу, что почти все аттракционы «Планеты» подлежат сносу.