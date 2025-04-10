В Рязанской области нашли подрядчика тендеры на содержание дорог за 2 млрд

В Рязанской области завершились торги по двум госзакупкам на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений.
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