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Русский гений уничтожил лучший клуб Америки! Банда Кучерова грохнула чемпиона и теперь зарубится с ним в плей-офф

Русский гений уничтожил лучший клуб Америки! Банда Кучерова грохнула чемпиона и теперь зарубится с ним в плей-офф

Будет жарко. Во всех смыслах.В предпоследнем матче регулярного чемпионата «Тампа» дома принимала соседей — «Флориду».

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