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Портал Avia.pro: Россия и Китай за сутки условно уничтожили военный флот Великобритании

Портал Avia.pro: Россия и Китай за сутки условно уничтожили военный флот Великобритании

Российская Федерация и Китай за сутки условно уничтожили военный флот Великобритании. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

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