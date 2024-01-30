Юрист Шабанова рассказала о способах вернуть товар, купленный в секонд-хенде

Юрист Виктория Шабанова заявила, что купленный в секонд-хенде товар также можно вернуть продавцу. «Одно из наиболее распространённых предубеждений — то, что якобы товары, приобретённые в секонд-хенде, не подлежат возврату или обмену.
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