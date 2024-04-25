Чистая прибыль холдинга «ЭсЭфАй» по РСБУ в I квартале выросла в 4 раза

Чистая прибыль инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») по РСБУ за первый квартал 2024 года составила 15 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем по итогам первого квартала 2023 года (3,7 млрд), свидетельствует отчетность.