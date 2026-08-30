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Орелtimes

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В Орловской области больше трёх недель разыскивают мужчину в тапках

В Орловской области больше трёх недель разыскивают мужчину в тапках

В посёлке Колпна Орловской области пропал Виктор Писарев. Его ищут больше трёх недель Поисковый отряд «ЛизаАлерт» снова разместил ориентировку на 46-летнего Писарева.

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