ВВС США выделили финансирование на чип Casimir, который обещает получать электричество из квантового вакуума

Стартап получил первый контракт на проверку автономного питания, хотя заявленная технология ещё не получила независимого подтверждения Стартап Casimir получил финансирование от SpaceWERX — подразделения Космических сил США, которое поддерживает малые компании в рамках программы Small Business Technology Transfer (STTR).