Директор «Алании»: «Все делается, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – рестарт первенства в новом году» 

В текущем сезоне владикавказцы проводят домашние матчи в Грозном. «Ложных иллюзий создавать не буду. Все делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – мы обретем дом к рестарту первенства в новом году.