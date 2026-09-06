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ИА Регнум

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Захарова: Зеленский переплюнул бен Ладена своей террористической деятельностью

Глава киевского режима Владимир Зеленский своей террористической деятельностью переплюнул главаря группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена.

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