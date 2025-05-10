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Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву

Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным© РИА Новости / POOL Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил в соцсетях, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы.

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