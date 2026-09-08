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Суд обязал снести незаконные турбазы на Каячинском плесе в Горном Алтае

Суд обязал снести незаконные турбазы на Каячинском плесе в Горном Алтае

Нарушения обнаружили во время аудита земельных правоотношений, инициированного правительством Республики Алтай В Республике Алтай приступили к исполнению судебного решения по земельному спору вокруг Каячинского плеса.

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