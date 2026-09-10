40-дневная кампания потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского по «принуждению к миру» России обернулась таким образом, что русские ответили ровно тем же, но своими средствами.
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