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Несекретные материалы

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Истребители Mirage 2000-5F, переданные Украине, довооружат управляемыми авиабомбами AASM

Истребители Mirage 2000-5F, переданные Украине, довооружат управляемыми авиабомбами AASM

В начале февраля Украина получила первую партию истребителей Mirage 2000-5F из Франции. Париж в октябре 2024 года пообещал передать Киеву к весне следующего года 3 таких самолета, но сразу предупредил, что их боеготовность может оказаться ограниченной.

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