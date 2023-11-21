Соучредитель криптобиржи Kraken раскритиковал SEC и предупреждает, что остальным следует бежать из США

Сооснователь биржи криптовалют Kraken, Джесси Пауэлл, выразил свою критику в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам после того, как та подала в суд на его компанию за предполагаемые нарушения закона о ценных бумагах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии