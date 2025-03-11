«Лишь попытка»: Сибига оценил возможное прекращение огня на 30 дней

Сибига заявил, что прекращение огня на 30 дней не будет заморозкой конфликта Возможное прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта на Украине, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в Facebook (деятельность в РФ запрещена).
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