ФК «Орел» объявил стартовый состав на матч с «Шумбратом»

В стартовом составе «Орла» несколько воспитанников клуба, а нападающий Бугаенко вновь начнёт матч в запасе.
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