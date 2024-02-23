Гонка Легкова. Степанова, Терентьева, Казакевич, Сорина, Ступак и Сола пробегут масс-старт на 20 км

Гонка Легкова PARI Пересвет, Россия Женщины 20 км, масс-старт, свободный стиль Начало – 12:05 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ Старт-лист Динара Смольская Алена Баранова Лидия Горбунова Анастасия Гореева Ксения Довгая Мария Истомина Ирина Казакевич Анастасия Кулешова Наталья Терентьева Дарья Непряева Елизавета Пантрина Татьяна Сорина Анна Сола Вероника Степанова Юлия Ступак Ольга Царева Анастасия Фалеева Ольга Зайцева Яна Кирпиченко Светлана Слепцова Екатерина Юрлова-Перхт Полный старт-лист – здесь.
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