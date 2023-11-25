Автор: КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе А мне нравится. Молодец Пашинян! Всё увереннее и увереннее ведёт армян к своему 21 ноября.
Одноразовый Пашинян ведёт армян к своему 21 ноября
Комментарии
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Н
Ната
Да, уж! В Краснодарском крае в какую сторону не плюнь - в армянина попадешь! Как-то хотелось бы все камни у них дома собрать!
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20 час.
tsan tsan
Почему Пашинян одноразовый ? Его повторно избрал армянский народ, поэтому народ должен понимать, что на сей раз за всё, что произойдёт с Арменией , каждый ответственен наравне с тем, за кого он голосовал.
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15 час.
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