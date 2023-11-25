Одноразовый Пашинян ведёт армян к своему 21 ноября

Да, уж! В Краснодарском крае в какую сторону не плюнь - в армянина попадешь! Как-то хотелось бы все камни у них дома собрать!

tsan tsan

Почему Пашинян одноразовый ? Его повторно избрал армянский народ, поэтому народ должен понимать, что на сей раз за всё, что произойдёт с Арменией , каждый ответственен наравне с тем, за кого он голосовал.