Владислав Овчинский сообщил о строительстве ЖК по реновации на Одесской улице

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в городской Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что по программе реновации в районе Зюзино появится двухсекционная новостройка .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии