На СВО погиб Бугаев, «Ман Сити», «Ливерпуль» и хоккейный ЦСКА одержали победы, 870-й гол Овечкина, россиянин Мурзин выиграл ЧМ по рапиду, Мудрику ввели стволовые клетки коровы и другие новости

1. На СВО погиб бывший защитник сборной России и клубов РПЛ Алексей Бугаев. 43-летний мужчина в сентябре этого года был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.
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