Происшествия

11 подписчиков

В ЕАО полицейские и члены Общественного совета в рамках Всероссийской акции «Будь здоров» провели зарядку для будущих медиков

В рамках Всероссийской акции «Будь здоров», приуроченной к Всемирному дню здоровья, полицейские при поддержке членов Общественного совета при МО МВД России «Биробиджанский» провели зарядку для студентов Биробиджанского медицинского колледжа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх