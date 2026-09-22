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Jensen Ackles to star in 'Rules of Prey,' based on John Sanford novel

"Supernatural" and "The Boys" actor Jensen Ackles will play Lucas Davenport in "Rules of Prey," a new MGM+ series based on the John Sanford novel.

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