Школьники решали, как сделать уроки интересными, а домашнее задание не было зубрёжкой

Нравится изучать литературу, но уроки в школе очень скучные? Интересна какая-то тема по русскому языку, но на уроках предлагается сухая зубрежка? Именно такие проблемы решали школьники в столице Мордовии на межрегиональной конференции «Филология глазами детей» от молодёжного волонтерского объединения АНО «Дай пять»! В Саранске с 12 по 14 апреля собрались школьники, которые готовы предлагать новые идеи, чтобы сделать уроки русского языка и литературы в школах интереснее и более творческими.