Новый финансовый инструмент: первосентябрьский капитал для подготовки к школе — все, что нужно знать Ирэн ОрлонскаяДепутаты Государственной думы России продолжают работать над улучшением социального обеспечения граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии