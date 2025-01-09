Астрономы спрогнозировали мощные вспышки на Солнце в 2025 году

При этом активность звезды начинает идти на спад.По словам директора Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева, пик текущего 11-летнего цикла солнечной активности был достигнут в 2024 году.