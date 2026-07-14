«Известия»: госзакупки топлива срываются втрое чаще из-за дефицита бензина

В России на фоне проблем с топливом начала буксовать система государственных закупок.Как выяснили «Известия», в мае-июне число отмененных и несостоявшихся тендеров на поставку бензина и дизельного топлива выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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