«Известия»: госзакупки топлива срываются втрое чаще из-за дефицита бензина

В России на фоне проблем с топливом начала буксовать система государственных закупок.Как выяснили «Известия», в мае-июне число отмененных и несостоявшихся тендеров на поставку бензина и дизельного топлива выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.