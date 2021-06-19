Никаких подружек в родительской квартире?

5МИНУТКАДети и семьяНикаких подружек в родительской квартире? — Сын-то у меня учудил, представляешь? — поделилась одна знакомая. — Девицу какую-то в дом притащил!.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна Желтоногова (Желтоногова.)Права мама!Людмила СпицынаКонечно мама права! Её квартира, её условия! Если ей неприятно присутствие чужой девушки, женщины на своей территории, то почему она должна терпеть, мальчику удобства создавать? Пусть решает свои интимные дела самостоятельно, больше толка будет.Горбатюк ВалерийПравильно, ни пяди квартиры врагу! Радуйтесь, скоро эта квартира станет ТОЛЬКО Вашей - сын свинтит при первой же возможности, да и муж при подобном диктате очень скоро уйдет "за ленточку"...ИрисМама права. Хочешь ахаться - неси ответственность за последствия. А то потом приведет домой беременную подружку - мама расхлебывай. Женилка выросла, хочешь ее присунуть - умей заработать на жилье, или съемную квартиру. А не можешь - сиди учи уроки...Vera DobryaginaГде же наша Нина Бойко? Вот она бы сейчас нам всем рассказала свой взгляд на проблему с "женилкой" сына. У неё не забалуешь))) Только все эти табу на посещение квартиры в отсутствие родителей мало что решают. Ну поймали один раз, другой - проскочит. Некуда им идти совокупляться, а зов предков - сильнее.Lena HeidelСын в квартире не пьянку устроил, не притон для наркозваисимых. Привёл девушку а дом, не вижу проблемы. А последствия могут быть и если они в другом месте будут встречаться.Людмила СпицынаБезусловно! Вот только последствия быстрее наступят, если для них создать условия. Не каждая девушка согласится дать в подворотне, не так ли? А вот если привечать и постельку застилать, то последствия будут тут как тут.Комментировать
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