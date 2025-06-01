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Царьград

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Первая летняя гроза ожидается в Москве в ближайшие часы

Первая летняя гроза ожидается в Москве в ближайшие часы

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности.В ближайшие часы в Москве и Подмосковье начнётся гроза с дождём и усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду.

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