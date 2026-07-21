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Леброн Джеймс о Майкле Джордане: «Мой идол всегда меня вдохновлял, но я никогда не ставил себе целью стать лучше именно него»

Леброн Джеймс заявил, что он не стремился превзойти Майкла Джордана . «Мой идол всегда меня вдохновлял и двигал вперед, но я никогда не ставил себе целью стать лучше именно него.

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