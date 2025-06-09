Дизель разлился по воде: теплоход получил пробоину на реке Енисей в Красноярском крае

Уже около 10-15 тонн дизельного топливо попало в воду на реке Енисей. Корпус судна получил пробоину, ударившись о подводное препятствие.
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