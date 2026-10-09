«Лейкерс», «Никс», «Сиксерс» и «Сперс» больше всех в НБА покажут на национальном телевидении в сезоне-2026/27

Четыре команды НБА будут чаще других (по 34 раза) появляться на национальном телевидении в сезоне-2026/27 – « Лейкерс » Луки Дончича , действующие чемпионы «Никс», «Сиксерс» с Леброном Джеймсом и финалисты «Сперс» с Виктором Вембаньямой .
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