«МегаФон» собрал сразу 6 российских видеосервисов в одной подписке

Еще два российских видеосервиса, Wink и more.tv, вошли в подписку «МегаКино» от «МегаФона». Теперь в одном предложении собраны сразу шесть онлайн-кинотеатров, занимающих вместе более половины отечественного рынка.
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